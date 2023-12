Omron Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Omron":

Die Anleger-Stimmung bezüglich Omron ist in den letzten zwei Wochen positiv, obwohl in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Aktie. Die automatischen Analysen der Kommunikation ergaben sowohl positive als auch negative Signale, was zu einer neutralen Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führte.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Omron ein vergleichsweise niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,56 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich Informationstechnologie hat Omron im letzten Jahr eine Rendite von -12,35 Prozent erzielt, was 28,39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit elektronischen Geräten und Komponenten liegt die Rendite 32,14 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt als "schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Omron derzeit um 10,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Allerdings liegt die Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage um -5,72 Prozent zurück, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.