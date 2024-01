Omnitek Engineering Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Omnitek Engineering beträgt 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Ebenso beläuft sich der RSI25 auf 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens betrachtet. Das aktuelle KGV von Omnitek Engineering beträgt 6. Im Vergleich haben Unternehmen der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 20. Somit ist Omnitek Engineering aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende erzielt die Aktie von Omnitek Engineering eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten. Dies führt zu einem geringeren Ertrag von 3830,24 Prozentpunkten. Die niedrigere Dividendenrendite führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Omnitek Engineering mit 0,02 USD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum GD200 basierend auf den vergangenen 200 Tagen -33,33 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.