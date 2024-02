Omniq Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Anlegerstimmung für Omniq war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt wurden sechs Tage lang hauptsächlich positive Themen diskutiert, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. An fünf Tagen war die Stimmung der Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch vorwiegend neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Omniq daher insgesamt eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In technischer Hinsicht zeigt die Omniq derzeit laut gleitendem Durchschnittskurs ein "Schlecht"-Rating. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,38 USD, was bedeutet, dass der Kurs (0,49 USD) um -79,41 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,6 USD weist eine Abweichung von -18,33 Prozent auf. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung bei. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Omniq liegt bei 66,3, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 53 auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, die ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält Omniq somit in den Kategorien Anlegerstimmung, technische Analyse, Sentiment und Buzz, sowie Relative Strength Index eine "Gut"-, "Schlecht"-, "Schlecht"- und "Neutral"-Einstufung.