Omniq Aktie: Ist das wirklich alles?

Die technische Analyse der Omniq-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,82 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,618 USD weicht somit um -78,09 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 0,61 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt daher in ähnlicher Höhe (+1,31 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis. Insgesamt erhält die Omniq-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zur Beurteilung des überkauften oder überverkauften Zustands eines Wertpapiers zeigt für die Omniq-Aktie einen aktuellen Wert von 60 für die letzten 7 Tage. Somit erhält das Wertpapier ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 53,18) ergänzt diese Bewertung um eine längerfristigere Betrachtung und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Omniq.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich negative Meinungen zu Omniq veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Omniq-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength Indexes, des Sentiments und des Anlegerverhaltens.