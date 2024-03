Omnicorp Aktie: Abwarten

Die neueste Bewertung der Greenheart-Aktie zeigt, dass die Stimmung unter den Anlegern im vergangenen Monat neutral geblieben ist. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Greenheart-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 0,05 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,047 HKD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -6 Prozent und einer negativen Bewertung.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,05 HKD, wobei der letzte Schlusskurs erneut unter diesem Wert liegt, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Greenheart-Aktie in der einfachen Charttechnik daher eine schlechte Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass diese mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert liegt, was zu einer neutralen Bewertung durch unsere Analysten führt.

Im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche hat die Greenheart-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,18 Prozent erzielt. Dies liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -6,04 Prozent, was zu einer Unterperformance von -37,14 Prozent führt. Auch im Vergleich zum gesamten "Materialien"-Sektor zeigt sich eine Unterperformance von 37,14 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Greenheart-Aktie eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie.