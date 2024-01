Omnicell-Anleger sollten sich noch gedulden!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Omnicell-Aktie stattgefunden. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Omnicell-Aktie. Allerdings haben die Analysten, die kürzlich eine Bewertung abgegeben haben, eine andere Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Omnicell aus dem letzten Monat ist "Schlecht" (0 Gut, 0 Neutral, 1 Schlecht). Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,25 USD festgestellt, was einem Aufwärtspotential von 69,03 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 33,87 USD. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Omnicell also ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Omnicell beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,09 % in der Gesundheitstechnologie. Daher wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Omnicell-Aktie anhand trendfolgender Indikatoren bewertet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 54,51 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 33,87 USD liegt. Daher erhält Omnicell in diesem Fall eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 34,71 USD liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Omnicell somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Omnicell in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Omnicell war unwesentlich mehr oder weniger als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.