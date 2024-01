Omnicell Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die technische Analyse der Omnicell-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 54,86 USD liegt, was einer Abweichung von -31,95 Prozent vom letzten Schlusskurs (37,33 USD) entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 34,97 USD, was einer Überbewertung (+6,75 Prozent) des letzten Schlusskurses entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Omnicell-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Omnicell liegt bei 57,14 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 41,27 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit erhält das Omnicell-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analysteneinschätzung für die Omnicell-Aktie ist aktuell mit "Gut" bewertet, basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 57,25 USD, was einem Aufwärtspotential von 53,36 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Die kurzfristige Gesamteinschätzung basierend auf qualifizierten Analysen des letzten Monats ergibt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Omnicell eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Omnicell bei 4710,08, was über dem Branchendurchschnitt von 4636 Prozent liegt. Die Branche "Gesundheitstechnologie" weist einen Wert von 99,44 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.