Omnicell Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Dividende von Omnicell im Verhältnis zum Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -2,16 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Omnicell von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass starke positive oder negative Schwankungen in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Omnicell jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, daher bekommt Omnicell eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) wird die Aktie von Omnicell als überbewertet eingestuft, da das KGV von 221,06 insgesamt 125 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitstechnologie" von 98,07. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Omnicell bei -44,57 Prozent, was mehr als 1464 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Gesundheitstechnologie"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4678,12 Prozent, wobei Omnicell mit 4722,7 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.