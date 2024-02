Omnicell Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "HPI":

Die Aktie des Unternehmens Omnicell weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 91,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Gesundheitstechnologie" zu einem unrentablen Investment. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Außerdem wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Omnicell daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen der vergangenen zwölf Monate für die Omnicell-Aktie sind 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Zwar gibt es keine aktuellen Analystenupdates zu Omnicell, jedoch ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen eine mögliche Steigerung der Aktie um 73,76 Prozent vom letzten Schlusskurs aus. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Gut". Zusammengefasst erhält Omnicell von den Analysten ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Kurs der Omnicell-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt (-44,15 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs (-17,3 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.