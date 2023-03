Omnicell Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Omnicell, die im Segment "Gesundheitstechnologie" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 23.03.2023, 16:12 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 55.77 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Omnicell auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Omnicell mit einer Rendite von -63,19 Prozent mehr als 96 Prozent darunter. Die "Gesundheitstechnologie"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 24,54 Prozent. Auch hier liegt Omnicell mit 87,73 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Für Omnicell liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 63,25 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (55,77 USD) könnte die Aktie damit um 13,41 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Omnicell-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Omnicell auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Omnicell sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.