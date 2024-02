Omnia Metals Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Omnia Metals liegt bei 50, was einer „Neutral“-Einstufung entspricht. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Einschätzung an. Somit ergibt sich insgesamt eine „Neutral“-Bewertung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Omnia Metals war in den letzten Monaten normal, was zu einer „Neutral“-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls eine „Neutral“-Bewertung zur Folge hat.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Omnia Metals aktuell bei 0,14 AUD, was zu einer „Schlecht“-Einstufung führt. Der Aktienkurs von 0,078 AUD liegt 44,29 Prozent unter diesem Wert. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 0,08 AUD liegt, ergibt sich jedoch nur eine Differenz von -2,5 Prozent, was zu einem „Neutral“-Signal führt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von „Neutral“ basierend auf beiden Zeiträumen.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich negative Meinungen zur Omnia Metals-Aktie geäußert. Auch in den letzten Tagen waren die Diskussionen vor allem von negativen Themen rund um das Unternehmen geprägt, was zu einer Gesamtbewertung von „Neutral“ in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.