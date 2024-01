Omnia Holdings Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Sentiment und Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet von großer Bedeutung. Für die Bewertung haben wir sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. In dieser Analyse zeigte Omnia interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unterm Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Omnia liegt mit einer Dividendenrendite von 5,83 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt der "Chemikalien"-Branche, der bei 4,78 Prozent liegt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Omnia. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 53,85 Punkte, was bedeutet, dass Omnia momentan weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Omnia auch weder überkauft noch -verkauft (Wert: 38,6), und erhält somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Omnia wird damit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Fundamental: Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) ist Omnia aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 91 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 97,29 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.