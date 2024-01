Omni-Lite Industries Canada im Check!

Die technische Analyse der Omni-lite Industries Canada zeigt einen aktuellen Kurs von 0,46 USD, der sich um +4,55 Prozent vom GD200 (0,44 USD) entfernt. Dies deutet auf ein "Neutral"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,49 USD. Dies bedeutet jedoch ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -6,12 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Omni-lite Industries Canada-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Omni-lite Industries Canada-Aktie hat einen Wert von 100, was auf eine Überkaufung hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 70 überkauft und erhält eine entsprechende "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Omni-lite Industries Canada.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Ebenso wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Omni-lite Industries Canada diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an zwei Tagen eine negative Richtung. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen zeigen sich hauptsächlich negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Omni-lite Industries Canada auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.