Omni Bridgeway gibt Beförderungen für EMEA-Führung und Investmentmanagement in Amsterdam und London bekannt

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Omni Bridgeway freut sich, die Ernennung von Hannah van Roessel (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3774893-1&h=1749711311&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3774893-1%26h%3D1961101366%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fomnibridgeway.com%252Fabout%252Fteam%252Fprofile%252Fhannah-van-roessel%26a%3DHannah%2Bvan%2BRoessel&a=Hannah+van+Roessel) zum Co-Chief Investment Officer – EMEA sowie die Beförderungen von Kees de Visser (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3774893-1&h=2721303494&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3774893-1%26h%3D3612498406%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fomnibridgeway.com%252Fabout%252Fteam%252Fprofile%252Fkees-de-visser%26a%3DKees%2Bde%2BVisser&a=Kees+de+Visser) und Alistair Croft (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3774893-1&h=3042070545&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3774893-1%26h%3D689105494%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fomnibridgeway.com%252Fabout%252Fteam%252Fprofile%252Falistair-croft%26a%3DAlistair%2BCroft&a=Alistair+Croft) bekannt geben zu können.Hannah wird in Amsterdam eng mit Raymond van Hulst (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3774893-1&h=3430252608&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3774893-1%26h%3D672070441%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fomnibridgeway.com%252Fabout%252Fteam%252Fprofile%252Fraymond-van-hulst%26a%3DRaymond%2Bvan%2BHulst&a=Raymond+van+Hulst) (Executive Director und Co-CIO EMEA) zusammenarbeiten, um alle Aspekte der EMEA-Aktivitäten von Omni Bridgeway gemeinsam zu leiten.Mit 10 Jahren Erfahrung bei Omni Bridgeway bringt Hannah eine einzigartige globale Perspektive in ihre neue Position ein, nachdem sie als Senior Investment Manager und Director Enforcement zuerst für EMEA und dann für die USA tätig war, als sie nach New York zog, um das US-Urteilsvollstreckungsgeschäft im Jahr 2022 zu starten. Während ihrer gesamten Tätigkeit in der Prozessfinanzierungsbranche konnte Hannah bemerkenswerte Erfolge dabei erzielen, komplexe gerichtsbarkeitsübergreifende Vollstreckungsfälle zu managen und Beitreibungen in strittigen Situationen sicherzustellen. Bevor sie zu Omni Bridgeway kam, praktizierte sie bei den führenden Anwaltskanzleien NautaDutilh und Loyens & Loeff und sammelte bedeutende Erfahrungen mit der grenzüberschreitenden Anerkennung und Durchsetzung von Schiedssprüchen in vielen Rechtsordnungen, insbesondere gegen souveräne und halbsouveräne Entitäten.Andrew Saker, Chief Executive Officer von Omni Bridgeway, kommentierte die Ernennung von Hannah wie folgt: „Hannah ist ein außergewöhnliches Talent mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Expansion unserer Geschäftsbereiche in neue Regionen. Sie hat ein starkes Augenmerk auf Strategie und Kundenentwicklung, was sich perfekt mit der Erfahrung und dem Know-how von Raymond in der Beschaffung und Strukturierung komplexer Deals ergänzt. Wir konnten nicht besser für ein kontinuierliches Wachstum positioniert sein als mit Hannah und Raymond an der Spitze unseres Teams und unseres Geschäfts in der Region EMEA."Das Unternehmen gibt für Amsterdam ebenfalls bekannt, dass Kees de Visser zum Vorsitzenden des Investmentkomitees für EMEA befördert wurde, um als Mitglied des globalen Investmentkomitees des Unternehmens Finanzierungsanträge zu beaufsichtigen.Bevor er im Jahr 2016 zu Omni Bridgeway kam, praktizierte Kees als Rechtsanwalt bei De Brauw Blackstone West Broek, wo er große und hochkarätige grenzüberschreitende Rechtsstreitigkeiten und Vollstreckungsangelegenheiten leitete und das private internationale Rechtsteam des Unternehmens führte.In London wurde Alistair Croft zum Senior Investment Manager befördert, mit einem Schwerpunkt auf Vollstreckung, Erbstreitigkeiten und Insolvenzangelegenheiten. Bevor er im Jahr 2015 zu Omni Bridgeway kam, praktizierte Alistair mehr als ein Jahrzehnt lang Recht und wurde Barrister und Partner bei einer führenden Anwaltskanzlei mit einer breiten Praxis in den Bereichen komplexe grenzüberschreitende Rechtsstreitigkeiten, Betrug, Vollstreckung sowie Erbstreitigkeitsangelegenheiten für sehr vermögende Privatpersonen und bei Insolvenz.Raymond van Hulst kommentierte: „Ich bin begeistert, Hannah als Co-CIO an Bord zu haben, und mit der Beförderung von Kees und Alistair sind die Weichen gestellt für kontinuierlichen Erfolg in der EMEA-Region. In Verbindung mit unseren jüngsten Neueinstellungen in Dubai und Deutschland sowie unserer Expansion nach Frankreich sind wir stolz darauf, die besten Talente der Branche anzuziehen und zu fördern. Dies ist der Kern unserer Strategie, weiterhin in mehr Rechtsordnungen und Märkten tätig zu sein als jeder andere Finanzdienstleister, um unseren Kunden mit lokalem Wissen und Erfahrung bestmöglich zu dienen."INFORMATIONEN ZU OMNI BRIDGEWAYOmni Bridgeway ist weltweit führend in den Bereichen Prozessfinanzierung und Risikomanagement, einschließlich Streitfall- und Prozessfinanzierung von der Einleitung eines Rechtsstreits bis zur Vollstreckung und Beitreibung von Forderungen nach einem Urteil. Omni Bridgeway ist an der ASX notiert und ist an 25 internationalen Standorten tätig.Kontakt:Sarah Glover | Business Development & Marketing Manager | +44 7479 402230 | sglover@omnibridgeway.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1735666/OB_Logo_stacked_CMYK_full_color_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/omni-bridgeway-gibt-beforderungen-fur-emea-fuhrung-und-investmentmanagement-in-amsterdam-und-london-bekannt-301738920.htmlOriginal-Content von: Omni Bridgeway AG, übermittelt durch news aktuell