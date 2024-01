OmniCar Holding AB Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) der Omnicar liegt bei 49,3 und zeigt somit an, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hin.

Die Dividendenrendite der Omnicar beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Software") von 22,85 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz der Omnicar in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung rund um Omnicar in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.