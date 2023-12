OmniCar Holding AB Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Das Sentiment und der Buzz um Omnicar können über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Diese Analyse liefert interessante Einsichten in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Insgesamt ergibt sich dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung erhält Omnicar in diesem Punkt daher die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Omnicar diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Derzeit weist Omnicar einen RSI-Wert von 54,03 auf, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Omnicar derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aufweist, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Software") von 22,94 %. Mit einer Differenz von lediglich 22,94 Prozentpunkten wird daher die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.