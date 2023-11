Omio wird dank Partnerschaft mit finnischem Bahnunternehmen VR die erste multi-modale Reiseplattform in Skandinavien / Reisende können auf Omio.com und in der App ab sofort Tickets für VR Züge buchen

Berlin (ots) -Kunden der in Berlin ansässigen Omio-Gruppe (https://www.omio.com/corporate/) haben weltweit bereits mehr als 40 Millionen Tickets über die globale Reiseplattform gekauft. Jetzt hat der Marktführer für multi-modales Reisen die Zusammenarbeit mit dem finnischen Bahnanbieter VR bekanntgegeben und sein Streckennetz dadurch erheblich erweitert. Ab sofort können Omio-Kunden mit ein paar Klicks Tickets für Zugfahrten zwischen Städten wie Helsinki, Turku oder Tampere kaufen - oder sich noch weiter in Europas Norden begeben, um dem Weihnachtsmann im Örtchen Rovaniemi einen Besuch abzustatten. Finnische Fähren waren auf Omio.com schon länger buchbar - das weitverzweigte Schienennetz von VR bedeutet eine jetzt noch bessere Abdeckung und einen zusätzlichen Reise-Modus im hohen Norden.Die Finnen fahren zunehmend gern Zug: Laut Statistics Finland (https://stat.fi/en/publication/cl8mtzuly0en90cvz6nsmqnnr) wurden in der zweiten Jahreshälfte 2023 mehr als 21 Millionen Zugreisen unternommen, eine Steigerung um 7% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Nachhaltigkeit ein primäres Ziel der finnischen Tourismus-Strategie - und das staatliche Bahnunternehmen VR trägt massiv zum Erreichen dieser Ziele bei. Veronica Diquattro, President B2C & Supply Europe bei Omio: "Finnland ist bestrebt, dass Bürger bewusst und nachhaltig leben können, und ist so zum Vorreiter in Nachhaltigkeit sowie digitaler Transformation geworden. Omio verfolgt die gleichen Ziele, weswegen unsere Partnerschaft mit VR ein logischer nächster Schritt ist, um gemeinsam mehr Menschen aus dem Auto und auf die Schiene zu bringen. Zusammen können wir Zugreisen in Finnland attraktiver machen und die Verkehrswende beschleunigen."Das Interesse an Strecken in Finnland hat sich innerhalb der Omio-Gruppe stetig erhöht: So wurden auf Rome2Rio in diesem Jahr mehr Suchanfragen nach Finnischen Bahnhöfen registriert als im vergangenen Jahr. Ihren Höhepunkt erreichen die Anfragen jeweils im August, was darauf schließen lässt, dass Reisende bereits im Spätsommer anfangen, ihre Reisen für den Winter zu planen (auch wenn das für einen Besuch beim Weihnachtsmann in Rovaniemi noch sehr früh ist).Die finnische Staatsbahn VR als neuester Partner fügt sich nahtlos in eine lange Liste von Kooperationen ein: Omio verbindet bereits mehr als 1000 Transportunternehmen in 37 Ländern und bietet Millionen von Kunden so die Option, Reisen individuell zu planen und Tickets mit wenigen Klicks online zu kaufen. Sowohl die Omio App als auch Rome2Rio aggregieren Zug-, Bus-, Fähr- und Flugdaten sowie Fahrpläne, um die Reiseplanung so transparent, unkompliziert und nachhaltig wie möglich zu machen. Somit können Reisende, die die Natur, Schönheit und Kultur Finnlands kennenlernen möchten, ab sofort sowohl Plätze in der ersten und zweiten Klasse sowie Schlafwagen im Fernverkehr und zusätzlich Pendlerzüge buchen.Veronica Diquattro freut sich über die Partnerschaft mit VR: "Wir wollen die Welt verbinden, indem wir die Reiseplanung und -buchung so einfach wie möglich machen. Genau so, wie man auf dem Handy in Minuten ein Taxi buchen kann, sollte man in der Lage sein, überall auf der Welt einen Zug oder eine Fähre zu buchen. Die Expansion in Europas Norden ist ein weiterer riesiger Schritt auf dem Weg, unsere Vision Realität werden zu lassen. Durch die Kooperation mit VR können noch mehr Menschen weltweit die Schönheit Finnlands für sich entdecken."Über die Omio-Gruppe:Seit Gründung im Jahr 2013 hat es sich die Omio-Gruppe zum Ziel gesetzt, Reisenden neue Verbindungen in die Welt aufzuzeigen. Mit den beiden Plattformen Omio und Rome2Rio ist die Omio-Gruppe zum Marktführer für das Planen, Vergleichen und Buchen von Reisen in Europa, den USA und Kanada mit Zug, Bus, Flugzeug und Fähre geworden. Omio kooperiert mit über 1000 Transportunternehmen weltweit, damit Kunden in 21 Sprachen buchen und mit mehr als 26 Währungen bezahlen können. In den vergangenen zehn Jahren hat die Omio-Gruppe mehr als 40 Millionen Tickets verkauft.In Büros in Berlin, Prag, Melbourne und London beschäftigt die Omio-Gruppe mehr als 300 Menschen aus über 50 Ländern. Getreu dem Unternehmensmotto wird daran gearbeitet, Kunden etwas außergewöhnliches zu bieten: Reisen, die bewegen.Mehr über Omio unter https://www.omio.com/Pressekontakt:Sebastian RiesOpeners GmbHomiocc@opnrs.com || +49 1578 058 8488Original-Content von: Omio Group, übermittelt durch news aktuell