BP PLC ADR Aktie: Immer langsam!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Für die Bp-Aktie zeigt sich eine interessante Ausprägung, insbesondere hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität hat in letzter Zeit deutlich abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Bp-Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Kursbewegungen der letzten 7 Tage berücksichtigt. Bei einem RSI von 45,03 wird die Bp-Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 5 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, 3 "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht" sind, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Allerdings zeigt eine aktuellere Bewertung der Analysten ein durchschnittliches "Schlecht"-Rating. Die Kursziele der Analysten deuten jedoch darauf hin, dass die Aktie um 44,8 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhalten die Bp-Aktie somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 491,26 GBP liegt, was einer Abweichung von -5,11 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen zeigt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen eine Abweichung von nur -3,7 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Bp-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.