Omeros Aktie: Jetzt aber!

Die Omeros-Aktie wird anhand verschiedener Indikatoren aus der technischen Analyse bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,98 USD, während der Kurs am letzten Handelstag bei 3,63 USD lag, was einem Unterschied von -8,79 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 1,91 USD, was einer Differenz von +90,05 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf Basis der kurzfristigeren Analyse. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Omeros im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (2,49 %) eine niedrigere Ausschüttung von 0 % auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Omeros-Aktie liegt bei 3,57, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 16 und wird ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation bewertet, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") erzielte die Omeros-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,91 Prozent, was 29,41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" von 20,88 Prozent, liegt Omeros aktuell 22,04 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".