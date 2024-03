Omega Flex Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Flex":

Die Aktie von Omega Flex wird derzeit aufgrund verschiedener Analysen bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Bewertung 31 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen in der Maschinenbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Omega Flex bei 80,95 USD, während die Aktie selbst bei 72,76 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund des Abstands zum GD200. Der GD50 zeigt jedoch einen geringeren Abstand und ergibt insgesamt eine neutrale Bewertung.

Im Bereich der Dividende weist Omega Flex derzeit eine niedrigere Dividendenrendite von 1,85 Prozent auf, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 17,55 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass Omega Flex weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Omega Flex gemischte Bewertungen, wobei die fundamentale Analyse als gut eingestuft wird, während die technische Analyse und die Dividendenrendite zu neutralen und schlechten Bewertungen führen. Die Analyse zeigt somit ein gemischtes Bild der Bewertung der Aktie von Omega Flex.