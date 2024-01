Omega Flex Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Flex":

Der Aktienkurs von Omega Flex hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,9 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor 1409,72 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Maschinen-Branche beträgt 2311,42 Prozent, wobei Omega Flex aktuell 2337,32 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Omega Flex-Aktie anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 80,52 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 50,05, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Omega Flex somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Dividenden schüttet Omega Flex derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Maschinen-Branche, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Der weiche Faktor des Sentiments und Buzz wird ebenfalls berücksichtigt. Die Diskussionsintensität im Netz hat die übliche Aktivität hervorgebracht, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Omega Flex somit als "Neutral"-Wert eingestuft.