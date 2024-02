Omega Diagnostics Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Cambridge Nutritional Sciences beträgt derzeit 5,67 und liegt damit 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) von 110. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) ein Signal von 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Zudem liegt der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, bei 40 und wird daher als neutral eingestuft, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse des Schlusskurses der Cambridge Nutritional Sciences-Aktie für die letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittswert von 0,03 EUR. Der letzte Schlusskurs von 0,029 EUR weicht somit um -3,33 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,03 EUR nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Cambridge Nutritional Sciences eine Ausschüttung von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (6 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 6 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".