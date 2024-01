Om Holdings International Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Om als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Om-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 46,16 und ein RSI25-Wert von 57,27, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich ebenfalls eine neutrale Anleger-Stimmung bezüglich der Aktie der Om. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Om derzeit bei 0,36 USD verläuft und die Aktie somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,1822 USD, was einem Abstand von -49,39 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Om-Aktie mit einem Niveau von 0,27 USD und einer Differenz von -32,52 Prozent schlecht ab. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Schlecht" auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Om in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung als neutral eingestuft werden kann. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Neutral" für die Om-Aktie.