Olympus-Aktien: Trotz aktuellem Rückgang, erwarteter Gewinn von +45,30% in 12 Monaten

Olympus-Aktien haben in den letzten Wochen eine rückläufige Entwicklung verzeichnet und sind um -10,92% gesunken. Dies könnte auf die Unsicherheit im Vorfeld der Veröffentlichung der Quartalszahlen zurückzuführen sein.

Analysten bewerten die Aktie jedoch langfristig optimistisch. In den nächsten 12 Monaten wird ein Kursziel von 18,35 EUR prognostiziert, was einem potenziellen Gewinn von +45,30% entspricht. Anleger, die jetzt einsteigen möchten, könnten laut Expertenschätzungen in einem Jahr einen profitablen Ausgangspunkt haben.

Es wird erwartet, dass Olympus im zweiten Quartal einen leichten Umsatzrückgang verzeichnet. Die Erwartungen liegen bei -2,40% im Vergleich zum Vorquartal und einem Umsatz von 1,49 Mio. EUR. Der Gewinn soll sich voraussichtlich um -19,50% auf 212,88 Mio. EUR reduzieren.

Auf Jahressicht hingegen...