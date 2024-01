Olympus Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Aktienkurs von Olympus verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,63 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt um 10,5 Prozent, was einer Underperformance von -23,14 Prozent für Olympus entspricht. Der Gesundheitspflege-Sektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 4,05 Prozent, wobei Olympus 16,69 Prozent unter diesem Wert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating für Olympus in dieser Kategorie.

Die Einschätzung des Aktienkurses von Olympus erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Laut Analyse der sozialen Plattformen waren die Kommentare und Befunde zu Olympus neutral. Außerdem griffen die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Olympus auf, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Olympus mit einer Ausschüttung von 0,82 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (2,19 %) niedriger. Die Differenz von 1,37 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Olympus, so ergibt sich ein Wert von 11,52 Punkten für den 7-Tage-RSI, was darauf hindeutet, dass Olympus momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Olympus weder überkauft noch überverkauft, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend wird Olympus in den Bereichen Aktienkurs, Stimmung und Dividende als "Schlecht" eingestuft, während der Relative Strength Index eine Bewertung von "Gut" und "Neutral" erhält.