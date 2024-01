Olympus Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

Die Aktie von Olympus verzeichnete in den letzten Tagen eine gewisse Volatilität. Mit einem Kurs von 2040,5 JPY liegt sie derzeit -2,08 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, so liegt die Distanz bei -5,66 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Olympus in den letzten Tagen. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ, doch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend negativ. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Olympus daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat Olympus im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,63 Prozent erzielt, was 13,41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der gleichen Branche beträgt 6,03 Prozent, und Olympus liegt aktuell 18,67 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Olympus beträgt 45, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 50 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Olympus daher unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.