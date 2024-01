Olympus Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Olympus-Aktie zeigt einen Wert von 65 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 64,54 und bestätigt auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Olympus.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Olympus einen Wert von 2159,82 JPY, während der aktuelle Kurs bei 2030,5 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von -5,99 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2086,77 JPY, was zu einem Abstand von -2,7 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Olympus in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussion über Olympus langfristig eine mittlere Aktivität aufweist und somit als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.