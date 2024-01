Olympus Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Der Aktienkurs von Olympus verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,25 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" (4,31 Prozent) eine Abweichung von 9,56 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 10,49 Prozent, wobei Olympus aktuell 15,74 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von +0,71 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit +1,2 Prozent eine Nähe zum letzten Schlusskurs auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Olympus derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Die Differenz beträgt 1,37 Prozentpunkte (0,8 % gegenüber 2,17 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen ebenfalls eine Verschlechterung des Bildes von Olympus in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Stufe. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.