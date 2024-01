Olympus Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse von Olympus-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2156,96 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2230 JPY liegt, was einer Abweichung von +3,39 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 2124,14 JPY, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs von +4,98 Prozent liegt. Insgesamt wird Olympus daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 45,88, dass Olympus im Vergleich zum Branchenmittel "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" deutlich günstiger bewertet ist und daher unterbewertet wird. Das Branchen-KGV liegt bei 50,14, was einen Abstand von 8 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Olympus-Aktien zeigen ebenfalls positive Entwicklungen. In den letzten vier Wochen gab es eine Aufhellung der Stimmung und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Deshalb erhält die Aktie auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Olympus derzeit eine Rendite von 0,82 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,18 %. Mit einer Differenz von 1,36 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.