Olympus Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die technische Analyse der Olympus-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 73,08 aufweist, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), zeigt sich ein Wert von 61, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Olympus einen Wert von 46 auf. Dies stellt eine neutrale Bewertung dar, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag bei 2026 JPY lag, was einem Unterschied von -6,58 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (2168,61 JPY) entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2078,27 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion rund um die Olympus-Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.