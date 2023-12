Olympus Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

In den letzten Wochen gab es bei Olympus keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild und Buzz zu verzeichnen. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird. Insgesamt erhält Olympus daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Olympus liegt mit 0,82 Prozent 1,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments in dieser Branche eher unrentabel ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie von Olympus ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 49,31 auf, was 4 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche. Dies könnte auf eine Unterbewertung hindeuten und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Olympus-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2179,66 JPY lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 2121,5 JPY, was einer Abweichung von -2,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (2049,71 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Olympus somit in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.