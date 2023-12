Olympus Aktie: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Olympus wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 74,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Olympus-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Olympus weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Olympus also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse der Olympus-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 2170,43 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2021,5 JPY (-6,86 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2076,8 JPY zeigt einen ähnlichen Trend (-2,66 Prozent), wodurch Olympus eine "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis erhält. Insgesamt erhält Olympus also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, wodurch dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Olympus-Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Olympus. Die Anleger zeigten verstärktes Interesse und positive Diskussionen über das Unternehmen führten zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie. Insgesamt ergibt sich also für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.