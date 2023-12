Olympus Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 46,23 liegt Olympus auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (-2 Prozent). Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" weist einen Wert von 45,41 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Olympus-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2164,64 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (2036,5 JPY) liegt deutlich darunter (Unterschied -5,92 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (2082,37 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,2 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Olympus-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Olympus eine Performance von -13,68 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um 4,87 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -18,55 Prozent im Branchenvergleich für Olympus. Im "Gesundheitspflege"-Sektor hatte Olympus eine mittlere Rendite von -0,31 Prozent, was einer Unterperformance von 13,37 Prozent entspricht. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Olympus momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI liegt Olympus weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Olympus insgesamt mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Olympus kaufen, halten oder verkaufen?

