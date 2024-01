Olympus Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

Die Anlegerstimmung bezüglich Olympus war in den letzten Tagen neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Redaktion bewertet daher die Anlegerstimmung als "neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Olympus bei 2040,5 JPY und ist damit derzeit um -2,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. In den vergangenen 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -5,66 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt. Die Aktie wird daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt bei Olympus derzeit 45, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" unter dem Durchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher aus fundamentalen Gesichtspunkten als "gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Olympus derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 1,4 Prozentpunkten (0,82 % gegenüber 2,22 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "schlecht".