Olympus Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die technische Analyse der Olympus-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) derzeit bei 39,47 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral eingestuft wird. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein RSI-Wert von 52, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat die Olympus-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -18,25 Prozent gezeigt, da sie eine Performance von -8,77 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 9,47 Prozent stiegen. Auch im Vergleich zum gesamten "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite der Olympus-Aktie mit 10,86 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Olympus-Aktie von 2192,5 JPY 2,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +2,97 Prozent liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz der Olympus-Aktie festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Insgesamt ergibt sich für die Olympus-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf den RSI, die Branchenvergleich-Aktienkurs, die technische Analyse und das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.