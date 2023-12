Olympus Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

Das japanische Unternehmen Olympus hat in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -20,77 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche einer Underperformance von -24,06 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gesamten "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Olympus mit -1,53 Prozent deutlich darunter, nämlich um 19,24 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse der Olympus-Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2178,05 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2108 JPY liegt, was einer Abweichung von -3,22 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (2056,78 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,49 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Olympus-Aktie bei der technischen Analyse somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Olympus ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt betrachtet weist die Aktie von Olympus jedoch aufgrund des relativ hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 49,31 und der negativen Performance im Branchen- und Sektorvergleich einige Schwächen auf. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Bei der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung hingegen erhält die Aktie ein "Neutral"- bzw. "Gut"-Rating.