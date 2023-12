Olympus Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

Olympus hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,68 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt von 4,87 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche einer Underperformance von -18,55 Prozent entspricht. Im Vergleich zum mittleren Wert des "Gesundheitspflege"-Sektors, der -0,31 Prozent beträgt, liegt Olympus um 13,37 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Olympus-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 2164,64 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2036,5 JPY liegt (Unterschied -5,92 Prozent). Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (2082,37 JPY) ergibt sich eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Olympus-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt derzeit 75,45 Punkte, was darauf hinweist, dass Olympus überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI25 bei 62,75, was bedeutet, dass Olympus hier weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Olympus-Aktie für diesen Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation, dass die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, erhöhte Aktivität aufweist. Daher erhält Olympus für diesen Faktor die Einschätzung "Gut". Ebenso verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Olympus wird somit insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft.