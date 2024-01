Olympus Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Olympus wurden über einen längeren Zeitraum ausgewertet. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Olympus in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 45,88, was 9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Olympus liegt bei 22,6, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 51,74 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein "Neutral"-Signal, da der aktuelle Kurs der Olympus nur leicht vom GD200 entfernt ist. Der GD50 zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da der Abstand zum Aktienkurs positiv ist. Insgesamt wird der Kurs der Olympus-Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.