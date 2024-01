Olympus Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine signifikanten Ausschläge in der Kommunikation. Allerdings wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Olympus diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Olympus liegt derzeit bei 45,88. Das bedeutet, dass die Börse 45,88 Euro für jeden Euro Gewinn von Olympus zahlt. Dieser Wert liegt 9 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche, der bei 50 liegt. Daher wird die Aktie basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle Wert für Olympus liegt bei 65,81, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 64, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf die Dividende weist Olympus derzeit eine Rendite von 0,82 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,22 % im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Diese Differenz von 1,4 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.