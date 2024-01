Olympus Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Olympus betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 69,13 Punkte, was darauf hindeutet, dass Olympus derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 45,55 im neutralen Bereich, was Olympus auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Olympus in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zu einem negativen Stimmungsbild. Diese Veränderung erfolgt, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Olympus negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Auf der anderen Seite war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu verzeichnen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Olympus für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Olympus-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2152,86 JPY im Vergleich zum aktuellen Kurs (2173 JPY) eine Abweichung von +0,94 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 2145,62 JPY nahe am letzten Schlusskurs (+1,28 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Investoren, die derzeit in die Aktie von Olympus investieren, mit einer Dividendenrendite von 0,8 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,37 Prozentpunkten erzielen können. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

