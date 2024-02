Olympus Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Bei Olympus wurde der 7-Tage-RSI auf 72,41 Punkte festgestellt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 42,81, was darauf hinweist, dass Olympus weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung bei Olympus zeigen Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Meinungen eher neutral sind. In den letzten zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Fokus, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Olympus mit 49,47 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Olympus-Aktie als "Neutral" bewertet, sowohl in Bezug auf den GD200 als auch den GD50.

Insgesamt ergibt sich für Olympus eine Bewertung von "Neutral" basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, fundamentalen Kriterien und der technischen Analyse.