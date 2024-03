Olympus Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

Die technische Analyse von Olympus-Aktien zeigt, dass das Unternehmen derzeit als "neutral" bewertet wird. Dies basiert auf trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 2117,34 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2100 JPY liegt, was einer Abweichung von -0,82 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich mit dem 50-Tage-Durchschnitt, bei dem der letzte Schlusskurs von 2161,79 JPY nur eine Abweichung von -2,86 Prozent aufweist. Insgesamt erhält Olympus somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis dieser Indikatoren.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass Olympus weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Olympus einen Wert von 67 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 48,62 als überbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Olympus ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und Foren. Weder positive noch negative Themen dominierten die Gespräche der letzten Tage, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für Olympus-Aktien auf Basis der technischen Analyse, des RSI, fundamentaler Kriterien und der Anlegerstimmung.