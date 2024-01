Olympus Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

Die technische Analyse der Olympus-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 2157,15 JPY. Der Schlusskurs des letzten Handelstages lag bei 2217,5 JPY, was einem Unterschied von +2,8 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft analysiert, welcher aktuell bei 2110,09 JPY liegt. Demnach liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,09 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Olympus somit eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Stimmung der Anleger lässt sich sagen, dass Aktienkurse nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden können. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Olympus betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer haben in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral" erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher erhält die Olympus-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Zuletzt betrachtet die Dividendenrendite von 0,82 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (2,19 %). Diese Differenz von 1,37 Prozentpunkten führt zu einer niedrigeren Bewertung hinsichtlich der Ausschüttung. Somit ergibt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" in Bezug auf die Dividende für Olympus.