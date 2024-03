Olympic Steel Aktie: In selten guter Lage!

Olympic Steel: Aktuelle Bewertung und Anlegerstimmung

Die aktuelle Dividendenrendite von Olympic Steel liegt bei 0,72 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8301,51 Prozent. Infolgedessen erhält die Aktie von Olympic Steel in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Olympic Steel bei 68,12 USD liegt, was einer Entfernung von +21,02 Prozent vom GD200 (56,29 USD) entspricht. Dies ist ein positives Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 66,6 USD, was einem Abstand von +2,28 Prozent entspricht. Somit erhält der Aktienkurs der Olympic Steel eine "Gut"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Olympic Steel-Aktie zeigt, dass sie derzeit überverkauft ist, mit einem RSI-Wert von 20 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Vergleich dazu ist der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 46,15, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Olympic Steel.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass die Anlegerstimmung bezüglich Olympic Steel insgesamt positiv ist, mit überwiegend neutralen Themen in den Kommentaren der letzten Wochen. Basierend auf dieser Analyse kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass die Aktie von Olympic Steel mit "Gut" bewertet ist, gemessen an der Anlegerstimmung.