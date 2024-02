Olympic Steel Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die technische Analyse der Aktie von Olympic Steel zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 53,41 USD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs von 65,67 USD einen Abstand von +22,95 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 64,1 USD, was einer Differenz von +2,45 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" konnte die Aktie von Olympic Steel im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,25 Prozent erzielen, was 46,9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -7,65 Prozent, wobei Olympic Steel aktuell um 46,9 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Olympic Steel eine Rendite von 0,72 % aus, was 8342,11 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 8342,84 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an acht Tagen positive Themen vorherrschten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Olympic Steel. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.