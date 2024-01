Olympic Steel Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Olympic Steel-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 51,43 USD gehabt, der sich um +26,27 Prozent auf den aktuellen Kurs von 64,94 USD erhöht hat. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 57,14 USD um +13,65 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit zehn Tagen, an denen positive Themen dominierten, und nur drei Tagen, an denen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Olympic Steel diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbilds der vergangenen Monate führt. In der Gesamtbewertung erhält Olympic Steel in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert von 81,5 deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 34, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Schlecht".