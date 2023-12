Olympic Circuit-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Olympic Circuit betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 64,62 Punkte, was darauf hinweist, dass Olympic Circuit momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral" Bewertung. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 53,65 Punkten im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt "Neutral" Einstufung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Olympic Circuit zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was wiederum zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral" Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Olympic Circuit in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,28 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche zeigt sich eine Underperformance von -5,48 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite mit 0,48 Prozent unter dem Durchschnitt. Dadurch ergibt sich ein "Neutral" Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Olympic Circuit mit 17,5 CNH derzeit +0,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -0,74 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.