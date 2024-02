Olympic Circuit Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Aktienkurs von Olympic Circuit in der Branche "Informationstechnologie" weist eine Rendite von -9,93 Prozent auf, was mehr als 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso erzielte das Unternehmen in der Kategorie "Elektronische Geräte und Komponenten" eine Rendite von 3,57 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von -13,51 Prozent liegt. Diese positive Entwicklung führte zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Aktienkurs von Olympic Circuit mit 15,18 CNH derzeit -5,89 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -11,85 Prozent liegt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Olympic Circuit ergibt eine insgesamt positive Bewertung, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat.

Der Relative Strength Index (RSI) der Olympic Circuit liegt bei 13,22, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".