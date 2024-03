Olympic Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse der Olympic-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 528,42 JPY liegt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 510 JPY, was einem Unterschied von -3,49 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusätzlich wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der bei 540,02 JPY liegt. Da der letzte Schlusskurs unter diesem Durchschnitt liegt (-5,56 Prozent), erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Olympic-Aktie daher aufgrund der einfachen Charttechnik mit "Neutral" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation kaum Veränderungen bezüglich der Stimmung gegenüber Olympic gab. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Olympic-Aktie beträgt derzeit 42 für die letzten 7 Tage und 64,38 für die letzten 25 Handelstage. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen keine starken Ausschläge in eine positive oder negative Richtung. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Olympic daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.