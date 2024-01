Olympic Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen ergibt sich, dass die Anleger in Bezug auf das Unternehmen keine signifikant höhere oder niedrigere Aufmerksamkeit zeigten als üblich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Olympic-Aktie liegt bei 5,71, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 27, was ebenfalls als Anzeichen für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Olympic-Aktie eine Entfernung von +4,73 Prozent vom GD200, was als "Neutral"-Signal gewertet wird. Der GD50 weist hingegen einen Kurs von 513,5 JPY auf, was auf ein "Gut"-Signal hinweist, da der Abstand +6,91 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden neutral über Olympic diskutiert, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Olympic-Aktie.